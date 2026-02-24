L'ex centrocampista nerazzurro, uno degli eroi della rimonta contro l'Aston Villa nel 1990, crede nel passaggio del turno

Fabio Alampi Redattore 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 16:39)

Una serata di quelle che possono entrare nella storia di un club. L'Inter, dopo aver perso 3-1 in Norvegia contro il Bodo/Glimt, cerca l'impresa a San Siro per continuare il proprio percorso in Champions League. A tal proposito Fcinter1908 ha contattato in esclusiva Alessandro Bianchi, uno degli eroi della rimonta sull'Aston Villa nel 1990.

L'Inter è chiamata a ribaltare la sconfitta per 3-1 rimediata in Norvegia: crede nelle chance di qualificazione dei nerazzurri?

"Ci credo, sicuramente. Ci deve credere la squadra, ci deve credere tutto il popolo nerazzurro: secondo me ci sono le possibilità per passare il turno. Sarebbe un'impresa, perchè fare 3 gol non è mai facile, e abbiamo visto che il Bodo è una squadra assolutamente da non sottovalutare, hanno individualità, hanno gioco di squadra. Sarà molto dura, ma l'Inter ha le qualità per farcela".

Cosa servirà per riuscire nell'impresa?

"Non bisognerà farsi prendere dall'ansia di segnare subito, ci sono almeno 90 minuti, si può andare ai supplementari: le possibilità di fare almeno due gol non mancheranno. Con l'ansia giochi male, affretti le giocate, rischi di sbagliare di più, non vedi giocate: bisognerà essere concentrati e mentalmente freddi, con la voglia di ribaltare il risultato. I tifosi daranno una carica incredibile".

Il Bodo/Glimt sta dimostrando di non essere una Cenerentola: ha battuto squadre come il Manchester City, l'Atletico Madrid, settimana scorsa l'Inter, l'anno scorso è arrivata in semifinale di Europa League...

"Non è una squadra che si trova qui per caso, sicuramente ci metterà in difficoltà e avranno le loro occasioni. A mio avviso, ribadisco, l'Inter è più forte, ma sarà dura".

Parlando di rimonte, non si può non ricordare quella che la vide protagonista nel 1990 contro l'Aston Villa.

"Mi ricordo quando siamo arrivati allo stadio, il calore dei tifosi ci ha dato uno stimolo incredibile. I pullman, il pubblico... Quando siamo entrati in campo, nei primi minuti non riuscivamo nemmeno a sentire i fischi dell'arbitro. Siamo riusciti a sbloccare il risultato dopo poco con Klinsmann, ma ce ne serviva almeno un altro per andare avanti, ma c'era una consapevolezza che saremmo riusciti a ribaltare tutto: siamo riusciti a mantenere la calma, che in certi casi è fondamentale".

Quanto peserà l'assenza di Lautaro?

"Purtroppo è un'assenza molto importante: oltre a essere un grande giocatore è anche uno che si sente in campo, nello spogliatoio, fa veramente la differenza. Sono però convinto che chi lo sostituirà farà bene: rispetto agli ultimi anni l'Inter ha diversi attaccanti di valore, per cui sono molto fiducioso per il risultato finale".

Dopo aver segnato all'andata, Pio Esposito ha la grande occasione per affermarsi definitivamente.

"Penso che si sia già affermato: fin dall'inizio ha dimostrato di essere un gran giocatore. È molto giovane, però ha una maturità superiore ai suoi coetanei. Secondo me lui potrebbe fare molto bene, non è più una sorpresa e lo sta dimostrando con i fatti. Servirà tutto questa sera, anche un pizzico di fortuna".