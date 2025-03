L'Inter dovrà fare a meno di elementi cardine come Lautaro, Bastoni e Dumfries: quanto potranno pesare queste assenze?

L'Inter è una corazzata, rimane la squadra con la rosa più profonda del campionato e non scopriamo l'acqua calda. In attacco, senza Lautaro, hai Taremi che ha fatto benissimo in Nazionale, poi gente come Thuram e Arnautovic che per me è fortissimo, anche se ovviamente è diverso passare dall'essere leader nel Bologna a "uno dei tanti" con l'Inter. Stesso discorso per Bastoni e Dumfries, le alternative ci sono, nonostante si tratti di assenze importanti. Non puoi sperare di avere tutti a disposizione sempre, per più di 50 partite. L'Inter non ha di che preoccuparsi.

Dall'altra parte un'Udinese che si sta rendendo protagonista di una stagione positiva. Si aspettava questo impatto di Runjaic?

Sicuramente una bellissima sorpresa. L'Udinese ha cambiato allenatore, ha cambiato direttore sportivo, c'è Gokhan Inler che è mio amico ed ex compagno di squadra, sa benissimo come muoversi in quell'ambiente e conosce la metodologia di lavoro della famiglia Pozzo. Udine è un ambiente di provincia, ma ormai da anni la società si è strutturata come una big, è una società modello, ti mette a disposizione strutture di primissimo livello, quindi non stupisce che riesca sempre a far bene.

In chiave mercato ci sono due giocatori dell'Udinese accostati all'Inter: Bijol e Lucca. Come li vedrebbe in nerazzurro?

Fa parte della tradizione dell'Udinese trovare giocatori in giro per l'Italia e per il mondo e poi rivenderli a grosse cifre. Non si tratta di un caso, ormai non si contano più i giocatori passati da Udine e finiti poi a giocare in una big. Un ambiente ideale, un trampolino di lancio per giovani come lo è l'Empoli, due società in cui sono stato per anni. Bijol e Lucca sono un po' i simboli attuali di questa filosofia.

A 9 giornate dal termine del campionato, l'Inter ha 3 punti di vantaggio sul Napoli e 6 sull'Atalanta, ma è anche la squadra che dovrà giocare più partite. Come vede questa corsa scudetto?

La forza dell'Inter la conosciamo, giocano da anni allo stesso modo, con lo stesso allenatore, stessa mentalità, e hanno ancora fame di vittorie, in Italia come in Europa. Non conosco l'entità degli infortuni, ma continuo a vederla favorita per lo scudetto, a prescindere dal fatto che dovrà giocare molte altre partite. Un conto è se avesse perso a Bergamo contro l'Atalanta, ma così... Dico 80% Inter, 20% Napoli, perchè comunque con Conte non molleranno fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. E attenzione all'Inter in Europa: non ha nulla da aver paura anche contro squadre blasonate a livello di nomi, secondo me se la gioca con tutte, sono gli altri che devono stare attenti all'Inter. A livello tattico non c'è campionato che possa paragonarsi a quello italiano, per cui...