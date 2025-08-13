L'ex centrocampista francese ha parlato ai nostri microfoni di alcuni suoi connazionali legati ai nerazzurri

Fabio Alampi Redattore 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 21:02)

Reduce dal successo ai rigori nel test match contro il Monza, la nuova Inter di Chivu prosegue nella sua preparazione in vista dei primi impegni ufficiali. Fcinter1908 ne ha parlato in esclusiva con Stephane Dalmat, ex centrocampista francese dei nerazzurri.

L'Inter ha aggiunto un nuovo francese per l'attacco: Bonny. Cosa ne pensi? È un giocatore che ti piace?

"Sì mi piace, è giovane e ha talento. La gente in Italia lo conosce, al contrario di quanto successe con Thuram quando arrivò all'Inter. Spero che Bonny possa fare le stesse cose che ha fatto Thuram".

Chi invece non sembra più essere considerato un intoccabile è Pavard: cosa rispondi a chi dice che lo venderebbe? Tu lo terresti?

"È vero, all'inizio quando è arrivato non ero sicuro del valore del suo acquisto, anche se arrivava dal Bayern Monaco. Poi mi ha sorpreso, ha fatto una bella stagione e per me deve rimanere, ha esperienza e può essere un giocatore sul quale contare".

Ci aspettiamo tanto da Thuram: potrà fare bene anche con Chivu?

"Spero di sì. Con l'arrivo di Bonny e spero di Lookman dovrà fare il meglio per essere importante come ha fatto in questi due anni. Dopo sai, da un allenatore a un altro le cose possono cambiare, ma Chivu conosce bene il calcio e farà giocare il migliore secondo lui. E se vuoi avere una grandissima squadra la concorrenza migliora i giocatori".

In questi giorni si è parlato anche di un altro francese: Akliouche. La cifra è altissima, ma cosa ne pensi di questo calciatore?

"Akliouche è un buon giocatore, ma secondo me l'Inter non ha bisogno di questo tipo di giocatore. Certo, è un talento, su quello nessun dubbio".

Tra poco ricomincia il campionato: il favorito è ancora il Napoli? L'Inter può lottare per lo scudetto anche con Chivu?

"Sicuro: con la rosa che ha, che per me è la più forte, puoi vincere lo scudetto. Con il mercato che ha fatto e con i giocatori che sono arrivati, l'Inter mi sembra superiore. Poi, dopo con il cambio di allenatore, non sappiamo esattamente che tipo di gioco vedremo e quale modulo: tutto dipenderà dal mercato, ma sono ottimista. Vedremo".