L'ex capitano del Domzale parla così del talentuoso centrocampista classe 2006: "Un ragazzo con una marcia in più"

Fabio Alampi Redattore 12 giugno 2025 (modifica il 12 giugno 2025 | 20:28)

Arrivato all'Inter la scorsa estate accompagnato da grandi aspettative, Luka Topalovic è riuscito a mantenere le premesse e a mostrare sul campo tutto ciò che di buono si diceva sul suo conto.

Il centrocampista sloveno, classe 2006, è diventato fin da subito uno degli elementi cardine della primavera nerazzurra che ha poi conquistato lo scudetto di categoria, totalizzando 11 gol tra campionato, Youth League e Coppa Italia. Un rendimento che non è di certo passato inosservato, in Italia come all'estero, e che gli hanno permesso di esordire in Serie A in occasione dell'ultima giornata contro il Como e di ottenere la convocazione per l'Europeo U21 (dove è uno dei più giovani dell'intera manifestazione) da parte della Nazionale del suo Paese.

Chi lo conosce bene è Zeni Husman, centrocampista macedone ed ex capitano del Domzale, che lo prese sotto la sua ala quando l'allora diciassettenne Topalovic entrò in pianta stabile in Prima Squadra: "Ero capitano del Domzale quando Luka ha iniziato a giocare per la nostra squadra, poi la scorsa estate si è trasferito all'Inter. Mi piace molto come giocatore, ha grandi qualità e sono sicuro che avrà una grande carriera", racconta in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.

Ti aspettavi che riuscisse in così poco tempo a imporsi in Italia, a debuttare con l'Inter e a conquistare la Nazionale slovena U21?

"Mi aspettavo tutto questo da lui perché conosco bene le sue qualità, lui vuole lavorare sodo e avere una chance all'Inter. È un giocatore che ha una marcia in più e questi giocatori sono sempre apprezzati".

Ti sorprenderebbe se dovessi vederlo in pianta stabile all'Inter nei prossimi anni? Pensi che sia pronto per giocare ai massimi livelli?

"Luka è molto talentuoso e non c'è da sorprendersi se entrerà a far parte della prima squadra dell'Inter. Ovviamente ha bisogno di fare esperienza in Serie A, ma ha già giocato 2 stagioni nel massimo campionato sloveno: mi piacerebbe vederlo giocare questa stagione in Serie A".