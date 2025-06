Quest'ultimo anno, quest'ultimo tricolore però ha un qualcosa di speciale, unico, difficile da descrivere, ma che quando lo condividi con chi è da sempre "Famiglia"e "Casa"può solo che unirti ancor di più. So di averti dato sempre e incondizionatamente tutto me stesso, con l'unico obiettivo di valorizzare e mettere al centro del lavoro i miei ragazzi cercando di trasmettere il senso di appartenenza ed amore che si prova nell'indossare la tua maglia. Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo viaggio, collaboratori, preparatori, dipendenti, dirigenza passata e presente, grazie per tutti i mezzi che mi avete messo a disposizione, per la fiducia e la stima che mai mi avete fatto mancare. Grazie INTER........ AMALA da sempre e per sempre. Con immenso affetto"