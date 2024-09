Andrea Zanchetta, allenatore dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 la sconfitta rimediata nel derby contro il Milan: "Quanto ha inciso la Youth League a livello fisico e mentale? Per quanto riguarda le energie fisiche, sicuramente. Per quelle mentali, devo dire che i ragazzi non mi sono dispiaciuti dal punto di vista di come era stata preparata la partita, della voglia di andare a prendere l'avversario e di farlo giocare poco. In questo siamo stati bravi, poi il Milan è una squadra che fraseggia molto bene, oggi invece hanno sempre cercato la palla lunga su Turco e alla fine i ragazzi hanno fatto tanta fatica. Sicuramente un risultato come quello di Manchester ti dà tanto entusiasmo, ma dal punto di vista mentale magari ti lascia qualcosina. Ripeto, non posso dire che i ragazzi abbiano approcciato male questa partita: l'abbiamo fatta male nelle situazioni individuali, abbiamo concesso troppo".