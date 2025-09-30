Aleksandar Stankovic è un talento che sta sbocciando altrove, ma presto potrebbe trovare sistemazione definitiva all’Inter. Al secondo anno di Erasmus, stavolta in Belgio dopo l’esperienza al Lucerna, lo sta consegnando alla ribalta internazionale tra i giovani più promettenti.
FCIN1908 / Stankovic, crescita esponenziale. In casa Inter c’è già un pensiero forte su di lui
Questo non lascia di certo indifferente l’Inter: la cessione del classe 2005 ha portato nelle casse nerazzurre la scorsa estate circa 10 milioni di euro, ma attraverso un accordo che prevede anche una clausola di recompra attivabile nel 2026 e nel 2027.
La dirigenza, ha appurato di recente Fcinter1908 sta seguendo con attenzione il percorso di crescita di Stankovic, nato come suo fratello proprio nel settore giovanile dell’Inter. Marotta e Ausilio sanno che l’esperienza che il ragazzo sta maturando anche in campo internazionale non è un dettaglio trascurabile.
E questo, secondo quanto riferito a Fcinter1908, potrebbe tranquillamente portare alla decisione di versare nelle casse del Bruges i 23 milioni di euro pattuiti la prossima estate per riportarlo subito ad Appiano.
In casa Inter non si esclude assolutamente questo scenario, anche perché per dato anagrafico e impatto economico il profilo rientrerebbe totalmente nelle linee guida dettate dalla proprietà per il mercato.
Il figlio di Deki, infatti, completerebbe per caratteristiche il reparto di centrocampo e agevolerebbe anche l’abbassamento dell’età media. I fari puntati dell’Inter nei suoi confronti saranno sicuramente causa di ulteriori stimoli in una stagione già cominciata col piede sull’acceleratore.
