Aleksandar Stankovic è un talento che sta sbocciando altrove, ma presto potrebbe trovare sistemazione definitiva all’Inter

Aleksandar Stankovic è un talento che sta sbocciando altrove, ma presto potrebbe trovare sistemazione definitiva all’Inter . Al secondo anno di Erasmus, stavolta in Belgio dopo l’esperienza al Lucerna, lo sta consegnando alla ribalta internazionale tra i giovani più promettenti.

Questo non lascia di certo indifferente l’Inter: la cessione del classe 2005 ha portato nelle casse nerazzurre la scorsa estate circa 10 milioni di euro, ma attraverso un accordo che prevede anche una clausola di recompra attivabile nel 2026 e nel 2027.

La dirigenza, ha appurato di recente Fcinter1908 sta seguendo con attenzione il percorso di crescita di Stankovic, nato come suo fratello proprio nel settore giovanile dell’Inter. Marotta e Ausilio sanno che l’esperienza che il ragazzo sta maturando anche in campo internazionale non è un dettaglio trascurabile.