FCINTER1908 / Inter valuta Luca Gotti come secondo di Chivu

Pasquale Guarro 9 giugno 2025 (modifica il 9 giugno 2025 | 15:27)

C’è grande bagarre in merito al ruolo di assistente di Cristian Chivu. I nerazzurri stanno sondando diversi profili ma c’è la volontà di giungere a una conclusione entro questa sera, anche perché poi la squadra partirà mercoledì per l’America, dove sarà impegnata in vista del Mondiale per club.

Ieri ci sono stati i primi contatti con Martusciello e il sì da parte del tecnico ex Salernitana, disposto ad affiancare Chivu. Poi Ausilio ha congelato la pista per fiondarsi su un altro eroe del Triplete, ovvero Walter Samuel, che a un certo punto sembrava in vantaggio rispetto a tutti.

Nelle ultime ore, però, proprio da viale della Liberazione sono arrivate indicazioni diverse in merito alla figura del vice, forse perché Samuel non è riuscito a trovare i giusti incastri. Stta di fatto che adesso, secondo quanto appurato da Fcinter1908, nella lista dei papabili sembrerebbe esserci anche Luca Gotti, ex di Udinese e Lecce.