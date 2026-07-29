Yann Bisseck e l’Inter, avanti insieme. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, il club nerazzurro ha chiuso la trattativa per il rinnovo del difensore tedesco, considerato ormai da tempo uno dei profili più importanti su cui costruire il presente e il futuro della squadra.

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L’intesa è stata raggiunta sulla base di un contratto di cinque anni da circa 3 milioni netti a stagione, con applicazione del Decreto Crescita. Un accordo pesante, non solo dal punto di vista economico, ma anche per il segnale che l’Inter manda al giocatore e al mercato: Bisseck è centrale nel progetto.

Arrivato in nerazzurro quasi in punta di piedi, il tedesco si è preso spazio, fiducia e considerazione con il lavoro quotidiano e con prestazioni sempre più convincenti. Fisicità, velocità, capacità di difendere in campo aperto e margini ancora evidenti: sono questi gli elementi che hanno convinto l’Inter ad accelerare sul rinnovo.

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La società ha voluto blindarlo prima che il mercato potesse diventare realmente pericoloso. Perché Bisseck, oggi, non è più soltanto un investimento riuscito: è un difensore che ha già attirato attenzioni importanti e che ha ancora un potenziale enorme da sviluppare.

Per Chivu si tratta di una conferma pesante. Ora mancano soltanto i passaggi formali e l’annuncio ufficiale, ma la sostanza è già definita: Bisseck rinnova con l’Inter. Cinque anni, ingaggio importante e fiducia totale da parte del club.