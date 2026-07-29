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Con la questione difesa (si spera) risolta grazie all'arrivo di Stones, l'Inter prosegue nella ricerca di un esterno destro che possa raccogliere la pesante eredità di Dumfries: sfumati, per motivi diversi, prima Palestra e poi Khalaili, i vertici nerazzurri stanno continuando a valutare numerosi profili, ma al momento non c'è nessuno che convinca al 100%. E c'è un nuovo fattore impossibile da non tenere in considerazione: la crescita di Andy Diouf.

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Così scrive il Corriere dello Sport: "Passando alla fascia destra, la verità è che l'Inter non ha ancora individuato il profilo giusto. Accantonato Palestra, il piano B era Khalaili, che però non ha superato le visite di idoneità. A quel punto è spuntata l'idea Spence, protagonista al Mondiale con l'Inghilterra. Ma anche lui è stato accantonato, visto che non ha molto senso spendere oltre 30 milioni per un giocatore che non ha esattamente le caratteristiche desiderate. Allora chi può essere l'erede di Dumfries? Diciamo che l'exploit di Diouf ha tolto pressione alla ricerca. È chiaro, però, che qualcuno in quella posizione serva.

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La difficoltà è individuare l'incastro giusto tra caratteristiche tecniche e prezzo. Tra i nomi circolati, Douè costa troppo e lo Strasburgo fa muro, Read è ancora acerbo, oltre che pressato dal Nottingham Forest, Belghali è giudicato poco strutturato, rimarrebbe Ndoye, che un paio di estati fa era il preferito per prendere il posto di Dumfries, in caso di uscita. Al momento, però, la pista per l'ex-Bologna non si è riaccesa. E Ausilio, recentemente, ha pure "spento" la suggestione di un ritorno di Perisic. Quindi? Non è da escludere un Mister X, con o senza tesoretto".