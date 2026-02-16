Pensavamo che con la battaglia finale contro Vecna e i suoi demogorgoni, il Sottosopra fosse una dimensione ormai scomparsa

Pensavamo che con la battaglia finale contro Vecna e i suoi demogorgoni, il Sottosopra fosse una dimensione ormai scomparsa. Invece, l'ultima puntata di Stranger Things non rappresentava la fine del mondo alternativo. Il Sottosopra, infatti, è più vivo che mai nel campionato di calcio di Serie A.

E lo stanno vivendo, in queste ore, i tifosi dell'Inter. "Partita falsata, andava espulso Bastoni e non Kalulu". Se l'analisi della fanfara rossonera-azzurra-bianconera si fosse fermata qui, nessuno avrebbe avuto niente da dire. Analisi puntuale su un errore arbitrale grave e fine della storia.

Invece, con un piano mediatico già messo in atto l'anno scorso e nel 2022, ecco che si sente il bisogno di alzare i toni. E si danno lezioni di sportività ad Alessandro Bastoni e a tutto il mondo Inter. Ma vediamo chi è che viene a darci lezioni di sportività.

I giornalisti tifosi del Milan (dichiarati e soprattutto non dichiarati)? Tralasciando il "ballo del salmone di Saelemaekers", diventato meme su ogni social, i rossoneri hanno vinto la partita contro la Fiorentina grazie ad un rigore concesso dopo una simulazione palese di Gimenez. Simulazione che arrivò a superare il limite del grottesco quando lo staff medico del Milan si mise a "curare" la guancia sbagliata. Immaginate venire a darci lezioni. Per non parlare di Pavlovic che si mette a trivellare il dischetto del rigore prima del tiro di Stanciu in Milan-Genoa, con annessa esultanza in faccia al genoano. Ma che grande spirito olimpico.

E i giornalisti tifosi del Napoli? Fanno addirittura peggio. Vergara simula dopo un micro-tocco di Cornet, fa entrare addirittura lo staff medico dopo essersi rotolato goffamente a terra mentre in cuor suo pensa "ah che gioia" (cit). E la cosa ancora più grave è che la simulazione di Vergara passa impunita addirittura al Var, con Rocchi e l'Aia costretti ad ammettere l'errore poche ore dopo.

E Chiellini? Onestamente si fa fatica a commentare seriamente Giorgio Chiellini che si mette a parlare di cosa sia o non sia calcio. Giorgio Chiellini. Basta il nome e i ricordi corrono veloci. Persino ai commentatori neutrali è scappato un sorriso a pensare a Chiellini docente di sportività.

Ognuno pensi ai suoi simulatori, che qui di anime candide non ce ne sono.