Venezia-Inter, le probabili formazioni: altra chance dal 1’ per Taremi

VENEZIA 12/01/25 15:00 Serie A INTER Formazione

Marcus Thuram e Benjamin Pavard sono recuperati e a disposizione. Queste le due buone notizie in vista di Venezia-Inter per Simone Inzaghi, che negli ultimi giorni, dopo Calhanoglu, ha perso anche Bisseck e Mkhitaryan. Nel momento in cui l’infermeria fatica a svuotarsi del tutto l’allenatore nerazzurro proverà a essere ancora più prudente e anche per questo motivo manderà in panchina i due francesi. A gara in corso, magari, arriverà il rodaggio verso i prossimi impegni. Spazio, dunque, a Darmian in difesa e Taremi in attacco. L’iraniano avrà un’altra chance dal primo minuto dopo la finale di Supercoppa in cui ha risposto con una prestazione positiva e un gol davvero niente male. In mezzo al campo troveranno spazio dall’inizio sia Asllani che Zielinski: saranno loro a formare il terzetto insieme a Nicolò Barella.