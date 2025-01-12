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Venezia-Inter, le probabili formazioni: altra chance dal 1’ per Taremi

Venezia-Inter, le probabili formazioni: altra chance dal 1’ per Taremi

VENEZIA
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12/01/25
15:00
Serie A
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INTER
Formazione
Marcus Thuram e Benjamin Pavard sono recuperati e a disposizione. Queste le due buone notizie in vista di Venezia-Inter per Simone Inzaghi, che negli ultimi giorni, dopo Calhanoglu, ha perso anche Bisseck e Mkhitaryan. Nel momento in cui l’infermeria fatica a svuotarsi del tutto l’allenatore nerazzurro proverà a essere ancora più prudente e anche per questo motivo manderà in panchina i due francesi. A gara in corso, magari, arriverà il rodaggio verso i prossimi impegni. Spazio, dunque, a Darmian in difesa e Taremi in attacco. L’iraniano avrà un’altra chance dal primo minuto dopo la finale di Supercoppa in cui ha risposto con una prestazione positiva e un gol davvero niente male. In mezzo al campo troveranno spazio dall’inizio sia Asllani che Zielinski: saranno loro a formare il terzetto insieme a Nicolò Barella.
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INTER
3-5-2
Modulo
3-5-2
Eusebio Di Francesco
Allenatore
Simone Inzaghi
In campo
  • Stankovic
  • Altare
  • Idzes
  • Sverko
  • Zampano
  • Busio
  • Nicolussi Caviglia
  • Ellertson
  • Carboni
  • Pohjanpalo
  • Oristanio
  • Sommer
  • Darmian
  • De Vrij
  • Bastoni
  • Dumfries
  • Barella
  • Calhanoglu
  • Zielinski
  • Carlos Augusto
  • Lautaro
  • Taremi