Venezia-Inter, le probabili formazioni: altra chance dal 1’ per Taremi

VENEZIA
12/01/25
15:00
Serie A
INTER
Marcus Thuram e Benjamin Pavard sono recuperati e a disposizione. Queste le due buone notizie in vista di Venezia-Inter per Simone Inzaghi, che negli ultimi giorni, dopo Calhanoglu, ha perso anche Bisseck e Mkhitaryan. Nel momento in cui l’infermeria fatica a svuotarsi del tutto l’allenatore nerazzurro proverà a essere ancora più prudente e anche per questo motivo manderà in panchina i due francesi. A gara in corso, magari, arriverà il rodaggio verso i prossimi impegni. Spazio, dunque, a Darmian in difesa e Taremi in attacco. L’iraniano avrà un’altra chance dal primo minuto dopo la finale di Supercoppa in cui ha risposto con una prestazione positiva e un gol davvero niente male. In mezzo al campo troveranno spazio dall’inizio sia Asllani che Zielinski: saranno loro a formare il terzetto insieme a Nicolò Barella.
VENEZIA
INTER
3-5-2
Modulo
3-5-2
Eusebio Di Francesco
Allenatore
Simone Inzaghi
In campo
- Stankovic
- Altare
- Idzes
- Sverko
- Zampano
- Busio
- Nicolussi Caviglia
- Ellertson
- Carboni
- Pohjanpalo
- Oristanio
- Sommer
- Darmian
- De Vrij
- Bastoni
- Dumfries
- Barella
- Calhanoglu
- Zielinski
- Carlos Augusto
- Lautaro
- Taremi
Stankovic
Sverko
Idzes
Altare
Carboni
Ellertson
Nicolussi Caviglia
Busio
Zampano
Oristanio
Pohjanpalo
Taremi
Lautaro
Carlos Augusto
Zielinski
Calhanoglu
Barella
Dumfries
Bastoni
De Vrij
Darmian
Sommer