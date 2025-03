8 Marzo, lo slogan della Figc: “Non è calcio femminile, è calcio”

La frase pronunciata tempo fa dal ct delle azzurre, Andrea Soncin, è stata scelta dalla Figc per celebrare la Giornata della donna

"Non è calcio femminile, è calcio". La frase pronunciata tempo fa dal ct delle azzurre, Andrea Soncin, è stata scelta dalla Figc per celebrare la Giornata internazionale della donna. Pubblicata sul sito e sui canali social della Federazione - insieme con l'immagine di un'esultanza della nazionale con la nuova maglia Adidas, la prima appositamente ideata per la nazionale femminile - intende sottolineare, spiega una nota della Figc, la necessità di portare avanti una vera e propria rivoluzione culturale e linguistica, volta ad accompagnare la crescita del movimento femminile.