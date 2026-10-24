Dopo tre vittorie nelle prime tre giornate l'Inter Women trova il primo pareggio stagionale in Serie A: le nerazzurre vengono fermate sullo 0-0 allo Stadio Comunale Giuseppe Piccolo dalla Napoli Women. Una gara bloccata, in cui le ragazze di Sassarini non sono riuscite a superare il muro difensivo delle padrone di casa nonostante il predominio territoriale e il solito atteggiamento propositivo. Ci hanno provato fino alla fine le nerazzurre, senza però trovare la via della rete: un pareggio che mantiene aperta la striscia di quattro partite senza subire gol in campionato, con l'Inter che sale a quota dieci punti in classifica. Il prossimo appuntamento in calendario per la squadra di Sassarini è la trasferta di Champions League in casa dell'OlL Lyonnes, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 21:00.

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LA PARTITA

Diverse novità in avvio per l'Inter rispetto all'ultima vittoria contro il Parma, con Sassarini che parte con Glionna a sinistra e Payne a destra, con Cambiaghi e Polli a comporre la coppia d'attacco, mentre Tomaševic e Vilhjálmsdóttir compongono la mediana. Le nerazzurre provano subito a rendersi pericolose su azione da corner, con una mischia conclusa da un colpo di testa di Milinković bloccato facilmente da Manner, ma le fasi iniziali del match scorrono nel segno dell'equilibrio. Pochi spunti, fatica nel trovare ritmo tra le linee della Napoli Women: ci prova Glionna con una percussione centrale al 13', ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Nel corso del primo tempo le due esterne nerazzurre provano a invertire le posizioni, cercando di scombinare i piani difensivi delle padrone di casa: ancora Glionna, al 32', imbuca in area per Polli che calcia col destro da posizione defilata, ma viene murata in angolo da Pleidrup. Al 41' arriva il primo tiro in porta della Napoli Women, con Kozak che conclude dopo una respinta della difesa ma non impensierisce Rúnarsdóttir.

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Un primo tempo chiuso si chiude così, sullo 0-0 e con poche emozioni: l'Inter prova subito a cambiare il ritmo in avvio di ripresa, e nel giro di due minuti si rende due volte pericolosa con Cambiaghi. Al 50' Michela viene trovata al limite dell'area da Polli, si gira in un fazzoletto e spara andando vicina al vantaggio, mentre due minuti più tardi trova il fondo della rete, ma il gioco era già fermo per un tocco di braccio nel momento del controllo del pallone.

La spinta dell'Inter continua a infrangersi contro l'organizzazione difensiva della Napoli Women, attenta e concentrata a chiudere ogni spazio e provando a ripartire dopo il recupero del possesso. Brava la retroguardia nerazzurra a coprire con le preventive, a non concedere contropiedi alle ragazze di Spugna: difesa alta e grande lavoro in ripiegamento delle esterne. Sassarini prova a creare nuovi impulsi offensivi con i cambi: dentro prima Bugeja e Garcia, poi Raphino e Detruyer, ma le padrone di casa rimangono compatte e le nerazzurre non sfondano. Negli ultimi minuti la partita diventa un assedio all'area della Napoli Women: l'Inter incalza, accerchia, prova in tutti i modi a trovare un varco. L'occasione più nitida arriva a tre minuti dal 90', con un cross di Detruyer sul quale Bugeja non arriva per un soffio a deviare da buonissima posizione. Ancora all'assalto le ragazze di Sassarini nel recupero, ma Bugeja e Detruyer vengono fermate dal muro difensivo partenopeo.