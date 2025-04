Dopo la storica qualificazione dell'Inter Women in Champions League, Ghoutia Karchouni è stata una delle protagoniste del nuovo matchday programme. "L’Inter è qualcosa che amo, è una sensazione difficile da spiegare. Siamo un bel gruppo, fatto di grandi calciatrici ma soprattutto bellissime persone e questa è la forza di questa squadra. Abbiamo fatto un bel percorso, non era facile raggiungere questo obiettivo".

Quali sono i tuoi punti di forza?

«Il calcio per me significa passione, sogno, ho sempre dato tutto per essere in campo e dare il meglio di me. Ho la fortuna di vivere della mia passione e di fare le cose con il cuore e quando è così puoi dare tutto: oggi il mio punto di forza è la mia testa, la mia forza mentale».