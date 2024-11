"Compagne di squadra come Irene Santi e Lisa Alborghetti che sono qui da tanti anni mi hanno aiutata a capire che cosa significa indossare questi colori, ho imparato tanto da loro. Non sono cresciuta in Italia o a Milano ma adesso che sono alla mia seconda stagione qui all'Inter, capisco ancora di più l’importanza di vestire questa maglia: per me il calcio è tutto e giocare per questo Club è un grande onore".