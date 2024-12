Domenica 8 dicembre alle 14.30 per la prima volta nella storia lo stadio di San Siro aprirà le porte al Derby femminile . Si tratterà della prima stracittadina giocata nell'iconico stadio di Milano con protagoniste le due squadre di Serie A. In regalo per tutti gli appassionati di calcio, nel giorno dell'Immacolata, uno spettacolo assicurato dentro e fuori dal campo, con ospiti d'eccezione e personaggi che gravitano anche in altri sport.

La gara di andata era stata disputata all'Arena Civica ed era terminata con un pareggio: in rete per l'Inter Wullaert e Laurent per le rossonere. Stavolta sarà il Milan a fare gli onori di casa e l'emozione di giocare in quella che viene definita la Scala del Calcio di sicuro contagerà non soltanto le calciatrici, ma tutti coloro che in questi anni hanno promosso con professionalità e dedizione il movimento del calcio femminile.