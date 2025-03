Sul palco, in un momento carico di significato, le migliori calciatrici della stagione hanno ricevuto i loro premi da vere leggende del calcio femminile italiano. Tra queste sul palco c’era anche Elisa Bartoli , difensore dell’Inter Women.

Un traguardo straordinario per Cambiaghi, che con la maglia dell’Inter nella scorsa stagione ha realizzato dieci reti in 24 presenze e ha saputo imporsi come una delle assolute protagoniste, guadagnandosi la stima e il rispetto di tutto il movimento calcistico. Un successo che si aggiunge alla crescita costante dell’Inter Women, sempre più protagonista nel panorama nazionale.