GRUPPO 1 Hammarby IF (SWE) - FC Metalist 1925 Kharkiv (UKR) Manchester United Women (ENG) - PSV Eindhoven Vrouwen (NED)

GRUPPO 2 AS Roma (ITA) - WFC Aktobe (KAZ) AC Sparta Praha (CZE) - FC Nordsjælland (DEN)

GRUPPO 3 Valur (ISL) - Sporting Braga (POR) SK Brann (NOR) - FC Internazionale Milano (ITA)

Il primo e il secondo turno di qualificazione si giocano sotto forma di minitornei con semifinali, finale e finale per il terzo posto (tutte in gara unica) ospitate da uno dei club partecipanti. Se il punteggio è di parità alla fine dei tempi regolamentari, vengono giocati due tempi supplementari da 15 minuti. Se una squadra segna più gol dell'altra durante i tempi supplementari, viene dichiarata vincitrice. Se il punteggio è ancora di parità dopo i tempi supplementari si procede ai calci di rigore. I vincitori delle finali si qualificano per il turno successivo dei rispettivi percorsi.