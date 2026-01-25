Vittoria pazzesca per l'Inter di Gianpiero Piovani in casa del Como Women: allo stadio Città di Meda-Mino Favini si gioca una partita divertente, ricca di emozioni, colpi di scena e gesti tecnici di grande classe. L' Inter parte bene, ma l'organizzazione del Como Women rende la partita difficoltosa per le nerazzurre, che non riescono a sbloccare il match: Kramzar porta in vantaggio le padrone di casa con un gran tiro da fuori area nell'ultima fase del primo tempo.
inter femminile
Femminile, Como Women-Inter 2-3: vittoria nerazzurra in extremis
Alla ripresa l'Inter rientra in campo con un assetto molto più offensivo e trova immediatamente il gol del pareggio con Wullaert grazie a un'iniziativa pericolosa di Schough a sinistra. Il Como Women però torna avanti con una prodezza di Kramzar, che realizza la sua doppietta personale segnando da metà campo dopo aver rubato palla a Csiszar, approfittando della posizione avanzata di Runarsdottir.
Il pareggio arriva cinque minuti più tardi con Bugeja, ispirata da un'altra grande giocata di Schough. Nel finale Piovani si gioca il tutto per tutto e l'Inter viene ricompensata dei suoi sforzi con un capolavoro di Elisa Polli, che in pieno recupero segna il gol vittoria con una splendida rovesciata su cross di Glionna. Per la prima volta nella sua storia l'Inter Women conquista cinque vittorie consecutive in Serie A: le nerazzurre chiudono così il girone d'andata del campionato in seconda posizione, a 7 punti dalla Roma capolista.
COMO WOMEN-INTER 2-3 | IL TABELLINO—
Reti: 36' Kramzar (CW), 48' Wullaert (I), 56' Kramzar (CW), 61' Bugeja (I), 90+4' Polli (I)
COMO WOMEN (4-3-3): 22 Gilardi; 2 Marcussen, 14 Cecotti (9 Pinther 90+6'), 5 Howard, 6 Bergersen; 28 Kruse Madsen (21 Picchi 66'), 10 Chidiac, 19 Pavan; 33 Kramzar (24 Rizzon 82'), 11 Berisha (16 Bernardi 66'), 7 Nischler. A disposizione: 1 Capelletti, 30 Ruma, 8 Petzelberger. Coach: Stefano Sottili
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen (11 Van Dijk 90+3'), 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo (18 Glionna 81'), 10 Magull (7 Bugeja 46'), 27 Csiszar (21 Tomaselli 81'), 8 Vilhjalmsdottir (20 Detruyer 59'), 22 Schough; 31 Wullaert, 9 Polli. A disposizione: 32 Belli, 4 Pleidrup, 6 Santi, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
Ammonite: Magull (I), Cecotti (CW), Wullaert (I)
© RIPRODUZIONE RISERVATA