Il match è molto importante per entrambe le squadre, che scendono in campo con atteggiamento guardingo, nel tentativo di non alzare eccessivamente i ritmi. Si lotta a centrocampo, c'è grande densità nella fascia centrale del terreno di gioco: per farsi vedere in attacco serve una giocata di classe. È così che Michela Cambiaghi spacca la partita, scompaginando il piano gara della Fiorentina: l'attaccante nerazzurra riceve palla sulla destra e si libera della stretta marcatura di un difensore con un gran colpo di tacco. L'Inter approfitta della situazione e fa viaggiare velocemente il pallone da destra a sinistra con Csiszar, che serve Serturini. L'attaccante controlla, lascia sul posto Erzen con un dribbling e mette in mezzo un pallone perfetto per Cambiaghi, bravissima ad accompagnare l'azione: il colpo di testa è imprendibile per Fiskerstrand e al 6' l'Inter è già in vantaggio. La partita non regala grandi emozioni: si lotta su ogni pallone, con Csiszar, Magull e Tomaselli abilissime a creare una diga insuperabile a centrocampo. La Fiorentina è costretta ad agire sulle fasce, con Faerge, Pedersen e Snerle che a più riprese provano a impensierire la retroguardia nerazzurra con diversi cross insidiosi. Bonfantini è la più attiva nell'attacco viola: al 15' il suo colpo di testa viene bloccato da Runarsdottir, mentre al 27' non trova l'impatto col pallone nel suo tentativo di girata al volo da centro area. Al 35' Janogy si fa male su uno scatto in profondità: al suo posto entra Bredgaard che ravviva la manovra della Fiorentina con le sue azioni sulla sinistra. L'Inter è compatta, aspetta e prova a rispondere per vie verticali, cavalcando soprattutto la grande verve di Serturini, imprendibile per le avversarie. Il primo tempo si conclude senza ulteriori grandi emozioni: l'Inter va all'intervallo in vantaggio.