La ripresa si apre ancora con l’Inter protagonista: al 52’ Csiszar ha un’ottima occasione, ma il suo destro da posizione favorevole finisce a lato. Al 72’ Brighton prova a rompere l’equilibrio con un sinistro da fuori, ma Rúnarsdóttir è attenta e blocca. Il momento decisivo arriva al 76’: splendida azione in transizione delle nerazzurre. Milinkovic recupera e serve Detruyer che, di prima, smista sulla sinistra per Bugeja. L’attaccante maltese si defila, carica il mancino e trafigge Capelletti per lo 0-1 che fa esplodere la panchina nerazzurra. La Juve risponde: al 79’ Vangsgaard si libera con forza e calcia un destro potente, deviato in angolo da Rúnarsdóttir. Un minuto dopo Serturini va vicina al gol con un tiro a giro dalla sinistra, ma Capelletti si supera. All’88’ è Godo ad avere la palla del pareggio, ma la numero uno nerazzurra si oppone ancora una volta. Al 90’ entra Lisa Alborghetti che saluta il calcio giocato con la sua ultima presenza in maglia Inter. Fischio finale e gioia incontenibile per le nerazzurre che si prendono una vittoria storica a Torino.