L'attaccante maltese ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri dopo il rinnovo del suo contratto fino al 2029

Fabio Alampi Redattore 21 luglio - 21:30

Haley Bugeja, attaccante maltese dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029: "Sono molto grata per avere l'opportunità di continuare questa storia con l'Inter. Non capitano tutti i giorni queste opportunità. Sono qui da due anni, mi trovo davvero bene, mi sento a casa. Non avevo dubbi, volevo continuare la mia storia qui. Sono grata anche alla società, ha mostrato fiducia in me".

"L'anno scorso è stato fantastico, lo ricorderò per tutta la vita. Siamo tutti sulla stessa barca, abbiamo un traguardo, vogliamo lavorare e allo stesso tempo divertirci. Siamo tutti i giorni a Interello, poi c'è la partita: siamo sempre unite, la cosa più bella che abbiamo qui è l'unità. Voglio dare il massimo per aiutare la squadra e speriamo di raggiungere cose belle. Negli ultimi due anni sento di essere cresciuta tanto, ho dato davvero il massimo per aiutare la squadra. Qui c'è tutto quello che mi serve per crescere non solo come calciatrice, ma anche come persona. Ho questa opportunità e voglio prenderla. Voglio continuare a imparare, migliorare e a crescere. Credo che questa società e questo gruppo mi aiuteranno tanto".

"I miei obiettivi sono gli stessi della squadra: vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Il primo anno è andato abbastanza bene, anche se ovviamente volevamo di più. L'anno scorso forse abbiamo fatto anche di più di quello che volevamo all'inizio. Quando vinci, vuoi farlo ancora di più. La suadra è forte, possiamo fare delle cose belle. Abbiamo tanta fiducia, possiamo fare anche meglio dell'anno scorso. C'è la Champions League, vogliamo qualificarci, c'è anche un'altra coppa. A livello personale voglio fare meglio dell'anno scorso, migliorare, fare più gol, aiutare la squadra. Questo è un posto fantastico per fare tutto questo. Ai tifosi do un messaggio: spero di potervi dare tante emozioni sul campo, e che mi diate il supporto per esprimermi al meglio. Ho tanta fiducia".