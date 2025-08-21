FC Inter 1908
Inter Women, Bugeja: “Vogliamo migliorare e raggiungere obiettivi ancora più grandi”

L'attaccante maltese è pronta per l'inizio della nuova stagione: "Fisicamente mi sento al top, ho tanta fiducia"
Fabio Alampi Redattore 

Haley Bugeja, attaccante dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV a pochi giorni dall'inizio della nuova Serie A Women's Cup: "Questa preseason è stata davvero bella, ci sono state un sacco di partite e questo ha dato l'opportunità a tutte noi di giocare: abbiamo trovato delle buone connessioni tra compagne, giocando contro grandi squadre. Speriamo bene per tutto il resto della stagione. Stare qui è facile, siamo davvero un bel gruppo, le nuove si stanno integrando bene. Adesso dipende da noi il fatto di migliorare le prestazioni dell'anno scorso e per raggiungere obiettivi ancora più grandi".

Tu come ti senti?

"Mi sento bene, personalmente e con la squadra, fisicamente sono al top. Voglio dare il massimo come ho sempre fatto per vincere con l'Inter".

Giocherete contro il Genoa all'esordio.

"È una squadra appena salita dalla Serie B, non è mai facile. Sappiamo che tutte le squadre sono forti e dobbiamo rispettare anche loro, ma allo stesso tempo tutto dipende da noi. Dobbiamo dare il 100%, ma ho tanta fiducia: possiamo non solo vincere questa partita, ma anche continuare su questa buona strada".

