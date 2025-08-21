Haley Bugeja, attaccante dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV a pochi giorni dall'inizio della nuova Serie A Women's Cup: "Questa preseason è stata davvero bella, ci sono state un sacco di partite e questo ha dato l'opportunità a tutte noi di giocare: abbiamo trovato delle buone connessioni tra compagne, giocando contro grandi squadre. Speriamo bene per tutto il resto della stagione. Stare qui è facile, siamo davvero un bel gruppo, le nuove si stanno integrando bene. Adesso dipende da noi il fatto di migliorare le prestazioni dell'anno scorso e per raggiungere obiettivi ancora più grandi".