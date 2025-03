Tutto pronto per l'Inter Women, che affronta la Juventus nel big match valido per la 5ª giornata della Poule Scudetto. Gara molto importante per le nerazzurre che si trovano in questo momento al terzo posto, a -2 dalla Roma che ha una gara in più. Il fischio d'inizio è in programma alle 16:00 all'Arena Civica di Milano. Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Massimiliano Canzi per la sfida: