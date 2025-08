Il tecnico della formazione femminile nerazzurra commenta con soddisfazione il successo in amichevole contro i Rangers

Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo in amichevole contro i Rangers: "Sono molto contento della prestazione e soprattutto delle idee di gioco che abbiamo provato a inculcare nella testa delle ragazze. Volevo capire bene anche la tenuta fisica, direi che sono andate bene entrambe le cose. C'è solo da essere contenti ma non ci dobbiamo fermare qua, bisogna continuare a lavorare. È stato un buon test, ma dobbiamo proseguire su questa strada che penso sia qualla giusta. Abbiamo tenuto testa contro una squadra fisica, cattiva, e noi non siamo stati da meno. Anche sotto l'aspetto caratteriale abbiamo fatto questo step".