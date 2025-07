Inizia con una vittoria il precampionato dell’Inter Women, che nel primo test ufficiale della stagione 2025/26 supera lo Young Boys per 4-3. Le nerazzurre mostrano buone trame di gioco, ritmo e spirito di squadra. Il match si apre subito su ritmi alti. Le padrone di casa passano in vantaggio all’8’ con Frey, abile a trovare il pertugio giusto in area. La risposta nerazzurra non si fa attendere e arriva al 22’, quando Pleidrup trova il gol del pareggio.