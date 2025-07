"C'è un altissimo livello di professionalità qui: vogliamo arrivare in alto. Ci è mancato pochissimo per vincere il campionato, purtroppo, ma ci siamo qualificate per la Champions League, registrando l'anno migliore che questa squadra abbia mai realizzato. Penso che insieme possiamo vincere trofei e arrivare in alto".

"Penso che questo campionato sia di alto livello, sia che si affronta una tra le prime tre squadre o una tra le ultime tre: si sa che ci si deve preparare per partite impegnative, bisogna dare il massimo per 90 minuti. Anch'io ho dovuto adattarmi. Abbiamo diverse giocatrici di talento qui, ogni giorno in allenamento devo dare il massimo, come se fosse una partita. Di sicuro c'è il desiderio di aggiungere qualche trofeo in bacheca. Per me, che sono un difensore, l'obiettivo è quello di realizzare il maggior numero di clean sheet possibile".