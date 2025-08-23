Le prime firme della stagione dell'Inter Women sono quelle di Bartoli e Bugeja, a segno nel successo per 2-1 contro il Genoa nella gara di esordio nella Serie A Women's Cup. Al termine del match, l'attaccante maltese ha raccontato ai microfoni di Inter TV le emozioni del gol e la prestazione della squadra: "Sono molto soddisfatta per il gol ma ancora di più per la nostra prestazione e per la vittoria. Sapevamo che non sarebbe stato facile ma abbiamo dato il massimo e messo in campo quello che avevamo preparato. Volevamo iniziare con il piede giusto e siamo riuscite a farlo, la preparazione è stata molto positiva e adesso guardiamo avanti. La Champions è una competizione importante per noi, sappiamo che non sarà facile ma abbiamo delle qualità per inseguire questo obiettivo e daremo il massimo".