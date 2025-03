Inter Women, vittoria per 3-2 con la Juve. Piovani: “Giusto premio per…”

Una vittoria straordinaria che ha visto l'Inter rimontare la Juventus nei minuti di recupero e vincere per 3-2 all'Arena Civica. Le nerazzurre sotto per 2-1 hanno trovato due gol tra il 92' e il 94 grazie a Wullaert e Polli, ottenendo tre punti importantissimi. A fine gara tutta la soddisfazione di Piovani:

“Vittoria che conta molto, le ragazze hanno avuto una grande reazione e le prestazioni c’erano sempre state nelle giornate precedenti. È il giusto premio per il lavoro che abbiamo fatto in queste settimane. Adesso per noi inizia una poule scudetto diversa dopo la pausa per le nazionali. Cercheremo di lavorare sugli errori nostri e sulle altre squadre, ma ora i punti saranno pesanti e dovremo conquistarceli. Abbiamo fatto tanto, ma non abbiamo fatto niente consapevoli del fatto che potremmo avere un vantaggio, ma dobbiamo pensare gara dopo gara e con umiltà continuare su questa strada.”