La squadra di Piovani continua a spingere con Serturini ancora protagonista al 39’, ma il suo tiro è troppo debole per impensierire il portiere bianconero. Al 44’ ci prova anche Wullaert dalla distanza, ma la sua conclusione termina alta. Ma proprio quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi senza reti, la Juventus passa in vantaggio: al 45’ Beccari devia di testa una punizione velenosa di Brighton e batte Rúnarsdóttir per lo 0-1 con cui si va all’intervallo.

La ripresa si apre con la Juventus pericolosa al 46’: Girelli tenta il destro dal limite, ma Rúnarsdóttir blocca senza problemi. L’Inter però continua a crederci e al 55’ arriva il meritato pareggio: Tomaselli è la più lesta in area a sfruttare un batti e ribatti e con un destro preciso insacca l’1-1, approfittando anche di un’incertezza di Peyraud-Magnin. La gara resta equilibrata, con le nerazzurre che sfiorano il sorpasso al 75’, quando Serturini non riesce a indirizzare con forza un ottimo cross di Tomaselli. Nel finale, succede di tutto. All’89’ la Juventus sembra mettere le mani sulla vittoria con un contropiede letale: Vangsgaard serve di tacco Cantore che da pochi passi segna il gol del 2-1. Ma l’Inter non molla e al 92’ trova il pari con Wullaert, glaciale dal dischetto dopo il rigore concesso per l’atterramento di Bugeja in area. Non è finita: al 94’ arriva il gol della vittoria con Polli che ribadisce in rete la respinta corta del portiere juventino su una conclusione di Bugeja. Al triplice fischio scoppia la festa nerazzurra: l’Inter Women completa una rimonta memorabile e si impone 3-2 sulla Juventus.