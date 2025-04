Le nerazzurre di Piovani, seconde in classifica, si preparano per l'inizio del girone di ritorno della Poule Scudetto

Con la storica vittoria nerazzurra contro la Juventus si è chiuso il girone d'andata della Poule Scudetto femminile. Dopo le prime 5 giornate l' Inter si trova in seconda posizione con 42 punti , sette in meno della Juventus prima e uno in più della Roma terza.

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, in programma nel weekend 12-13 aprile, l'Inter avrà il turno di riposo. Le nerazzurre torneranno in campo contro la Romasabato 19 aprile alle ore 15:00, scontro diretto che potrebbe rivelarsi decisivo per l'accesso in Europa.