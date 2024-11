L'Inter Women è pronta a tornare in campo e si prepara ad affrontare la Lazio all'Arena Civica di Milano: le nerazzurre scenderanno in campo domenica 10 novembre alle ore 15:00. L'Inter riparte dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina: la squadra di Piovani si trova momentaneamente al quarto posto in classifica con 15 punti.