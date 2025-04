La squadra di Piovani occupa momentaneamente la seconda posizione con 42 punti e una partita in meno delle giallorosse, terze a un punto di distanza dalle nerazzurre. Una vittoria garantirebbe la prima, storica qualificazione dell'Inter Women alla UEFA Women's Champions League: infatti alla Fiorentina, quarta e di riposo in questa giornata, non basterebbe vincere le ultime tre gare per colmare lo svantaggio.