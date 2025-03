Meritavamo di uscire da qui con un risultato positivo, ci tenevamo anche per festeggiare i 117 anni del Club, non è andata così ma non devo rimproverare nulla alle ragazze perchè hanno fatto una grande prestazione: a livello di gioco e qualità è stato un bello spot per il calcio femminile. Faccio i complimenti anche alle due tifoserie che hanno sempre incitato il bel gioco, noi andiamo avanti così, ci teniamo la bella prestazione e lavoreremo per fare ancora di più contro il Milan nel derby: domenica all'Arena scenderemo in campo per conquistare una vittoria davanti ai nostri tifosi.