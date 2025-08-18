Inter Women, Piovani: “The Women’s Cup? Bilancio positivo. In Champions League…”

“Per quello che abbiamo visto il bilancio della preseason è positivo, le ragazze non si sono mai risparmiate", dice Piovani

Matteo Pifferi Redattore 18 agosto - 23:00

Si conclude la preseason dell'Inter Women: le nerazzurre sono state sconfitte dalla Juventus nella finalissima della The Women's Cup al termine di una partita molto combattuta.

Al termine del match il tecnico nerazzurro Gianpiero Piovani ha analizzato la prestazione e l'intera preseason delle ragazze nerazzurre:

“Per quello che abbiamo visto il bilancio della preseason è positivo, le ragazze non si sono mai risparmiate e hanno sempre cercato di lavorare secondo le nostre proposte. Per noi questo è molto importante, perché abbiamo alzato l'asticella e questo tipo di prestazioni ne sono la prova: le ragazze si stanno applicando al 100% per crescere ogni giorno e noi cercheremo di aiutarle durante la settimana con i nostri allenamenti.

Quello che abbiamo fatto di buono finora non deve essere un punto d'arrivo, ma di partenza. La squadra può crescere dappertutto, il calcio d'agosto è particolare ma tra cinque giorni avremo una partita ufficiale che vogliamo provare a vincere. Tra dieci giorni poi ci sarà la Champions League e si comincerà a fare sul serio, perciò queste prestazioni sono ottimi segnali per il futuro. Dobbiamo ancora recuperare 3/4 giocatrici che non sono al meglio, però per quanto riguarda le altre siamo a buon punto. Teniamo molto alla Serie A Women's Cup, è una nuova competizione che vogliamo scoprire, secondo me è stata creata ad hoc per fare sul serio fin da subito.

Mi piace perché la stagione entrerà subito nel vivo. Dopo ci sarà la Champions, forse per noi sarebbe stato meglio avere qualche giorno in più a disposizione, ma sono convinto che le ragazze arriveranno a queste partite nel migliore dei modi”