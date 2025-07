Prime parole da calciatrice nerazzurra per il difensore danese, classe 2000, appena prelevata dal Sassuolo

Caroline Pleidrup, nuovo difensore dell'Inter femminile, si è presentata ai microfoni di Inter TV: "Sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare la stagione e incontrare la squadra. L'Inter è il club più grande d'Italia, sono davvero molto orgogliosa di rappresentare questi colori. Questo è il passo più grande della mia carriera, devo dire grazie al Sassuolo che mi ha formato come calciatrice. Oggi sono qui, nel club più grande del mondo. Dell'Inter mi piace il fatto che punta sempre a vincere, e mi piace anche lo stile di gioco".

"Sono un difensore tecnico, sono mancina e mi piace partecipare alla fase offensiva. Ho un piede forte che posso usare in costruzione e sulle palle inattive. Posso essere un leader, aiutare la mia squadra è molto importante per me".