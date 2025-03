Una vittoria straordinaria che ha visto l'Inter rimontare la Juventus nei minuti di recupero e vincere per 3-2 all'Arena Civica. Le nerazzurre sotto per 2-1 hanno trovato due gol tra il 92' e il 94 grazie a Wullaert e Polli, ottenendo tre punti importantissimi. A fine gara tutta la soddisfazione di Elisa Polli:

"Questa partita era importantissima per il nostro campionato, una vittoria che ci dà morale. Abbiamo appena superato un momento negativo e ci tenevamo a fare i tre punti oggi. Tutte le gare della Poule Scudetto sono aperte e difficili, questa vittoria ce la godiamo per poi tornare in campo dopo la sosta per le nazionali"