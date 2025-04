Elisa Polli, attaccante dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo nel derby contro il Milan : "Sono felice per questa rete, soprattutto perchè ci ha portato in vantaggio per 2-1 ed è servita per i 3 punti. Ora ci godiamo il secondo posto".

"I gol nel derby? Ogni squadra per me è indifferente, cerco di fare gol a tutti e di dare il meglio di me stessa. Oggi per fortuna è arrivato l'ennesimo gol contro il Milan che ha portato anche alla vittoria. L'Europeo con la Nazionale? Sicuramente è un mio obiettivo. Il mio cammino è sempre stato incerto per via degli infortuni, ora sto trovando continuità. Ora abbiamo conquistato il secondo posto, ci godiamo questa giornata".