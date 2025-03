Sarà una Poule Scudetto da vivere con emozione e adrenalina per i tifosi nerazzurri, che avranno l'opportunità di sostenere e sospingere la squadra. Per le gare casalinghe l'ingresso sarà libero: ad ogni partita i tifosi troveranno tante attività per le famiglie e bambini e tutto l'entusiasmo del calcio femminile.

Per il derby di Milano i tifosi sono invitati a compilare il form sottostante per confermare il proprio interesse e ottenere un accesso privilegiato all'Arena.

POULE SCUDETTO 2024/25 | IL REGOLAMENTO

Le dieci squadre si porteranno dietro dalla prima fase i punti in classifica, così come la differenza reti e gli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda. Le prime tre classificate al termine della poule scudetto si garantiranno l'accesso alla UEFA Women's Champions League 2025-2026 (con la prima classificata che accederà direttamente alla League Phase prevista dalla riforma delle competizioni europee femminili che comprende anche l'istituzione di una seconda competizione, la UEFA Women's Europa Cup), mentre l'ultima della poule salvezza retrocederà direttamente in Serie B, campionato da cui saliranno tre squadre per portare l'organico della Serie A 2025-26 a 12 club.