Nella ripresa non cambia il copione. Al 50’ Andres si infila tra le maglie romaniste e colpisce di testa con tempismo perfetto. Ma Ceasar, ancora lei, tiene in vita la Roma con un intervento da fuoriclasse. Il pericolo scuote le ospiti, che rispondono con Pilgrim: destro largo di un soffio al 56’. Ma è un fuoco di paglia perché al 73’ arriva il secondo gol, che profuma di liberazione: Wullaert va via, serve al centro per Polli, ma è Troelsgaard a toccarla. E la palla finisce nella porta giallorossa: 2-0, il sigillo che vale mezza Champions. Il resto è applausi. È il 79’ quando Bugeja strappa via tutto, salta Di Guglielmo e calcia forte, ma Ceasar risponde ancora. E all’80’ il finale da copertina: tiro-cross di Schough, Bartoli in acrobazia, al volo, trova l’angolo perfetto. Una perla, una carezza sotto l’incrocio. Tre a zero e una sensazione piena di orgoglio. L’Inter Women c’è: è forte, presente, europea. Con stile, con fame, con anima. il prossimo anno sarà in Champions League: e non è un caso, è una meravigliosa realtà.