Le nerazzurre di Piovani si raduneranno il 13 luglio e dal 27 saranno in ritiro a Brunico dove scenderanno in campo per le prime amichevoli

Alessandro De Felice Redattore 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 07:02)

L'Inter Women si prepara per tornare in campo per la stagione 2025/26 che vedrà le nerazzurre protagoniste in Italia e in Europa: il gruppo di Piovani si radunerà domenica 13 luglio al Konami Youth Development Centre per iniziare la preparazione estiva e dal 27 sarà in ritiro a Brunico fino al 4 agosto.

In Val Pusteria la squadra avrà la possibilità di prepararsi al meglio in vista dei primi impegni ufficiali e di scendere in campo in gare amichevoli: la prima sfida si giocherà mercoledì 30 luglio alle ore 17:00 quando le nerazzurre scenderanno in campo contro la formazione scozzese Rangers Women's Football Club al Centro Sportivo di Stegona, in via Santa Croce nella frazione Stegona di Brunico.

(Fonte: Inter.it)