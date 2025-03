Cecilia Rúnarsdóttir, portiere dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista del prossimo match contro la Juventus: "Penso che la nostra prestazione contro la Fiorentina sia stata abbastanza buona, nel primo tempo abbiamo dominato la gara. Nel secondo tempo ci sono stati 5-10 minuti in cui abbiamo perso la concentrazione. Penso che in generale abbiamo fatto davvero una buona gara e possiamo partire da qui per le prossime. Penso che ovviamente dobbiamo fare più gol e concederne di meno, dobbiamo solo migliorare nella finalizzazione.