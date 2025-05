REGULAR SEASON

L’inizio di campionato è una marcia. Un 5-0 netto alla Sampdoria che apre le danze con grinta e poesia. Seguono il poker a Napoli, i due pareggi combattuti con Milan e Roma e una vittoria sofferta a Como. Quella di Piovani è una squadra che prende forma, si conosce e inizia a germogliare. Cambiaghi vola, Serturini e Wullaert mettono qualità, Polli si accende come un fuoco lento e continuo. Magull la mente, Karchouni il cuore e una solidità difensiva che diventa una certezza. Fino al giro di boa, le ragazze di Piovani restano attaccate alla vetta, con momenti di bellezza pura: come il 3-0 al Sassuolo, il 2-1 in casa della Roma, lo 0-3 alla Samp. Qualche inciampo c’è: la sconfitta a Firenze, il pari nel derby contro il Milan, la caduta contro la Juventus nel girone di ritorno. Eppure l’anima è lì, visibile: una squadra che non molla, che gioca insieme, che ci crede. I quarti di Coppa Italia sfumano contro il Sassuolo, ma non c’è tempo per avere rimpianti.