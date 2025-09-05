Inter Women, esordio in campionato contro la Ternana: data e orario del match

Mentre si gioca la Serie A Women's Cup, è stata ufficializzata la programmazione della prima giornata di campionato

La nuova Serie A Femminile 2025/26 è pronta a prendere il via. Mentre si sta svolgendo la Serie A Women’s Cup, con la Final Four in programma a Castellammare di Stabia dal 23 al 27 settembre, è stata ufficializzata la programmazione della prima giornata di campionato.