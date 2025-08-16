FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Maša Tomašević ì. La centrocampista montenegrina classe 2007 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028.
UFFICIALE – Inter Women, colpo in prospettiva: presa la 2007 Masa Tomasevic
L'Inter Women ha comunicato l'arrivo in nerazzurro di Maša Tomašević: contratto di tre anni per la giovane montenegrina
Maša è cresciuta nel ŽFK Budućnost, club con cui ha vinto il campionato montenegrino 2024/25.
Il suo talento cristallino le ha consentito di essere la miglior marcatrice del torneo per due stagioni consecutive.
Ha debuttato con la Nazionale maggiore del Montenegro all’età di 15 anni, confermandosi come una delle giocatrici più promettenti del calcio balcanico.
(inter.it)
