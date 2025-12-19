FC Inter 1908
Inter Women, UFFICIALE: primo contratto da professionista per Verrini, la nota

Il difensore classe 2008, prodotto del settore giovanile interista, vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028
FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il primo contratto da professionista di Sofia Verrini. Il difensore classe 2008 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028.

(inter.it)

