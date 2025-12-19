FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il primo contratto da professionista di Sofia Verrini. Il difensore classe 2008 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028.
Il difensore classe 2008, prodotto del settore giovanile interista, vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028
