Tessa Wullaert, attaccante dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo nel derby contro il Milan : "Volevamo davvero vincere, non ci bastava aver raggiunto l'obiettivo della Champions.

Abbiamo dato tutto, la squadra è molto unita e ognuna ha un ruolo fondamentale. Abbiamo lavorato tanto per questi traguardi ed è per questo che sono qui: per vincere e scrivere un pezzo di storia".