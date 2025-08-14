UFFICIALE – Inter Women, risoluzione del contratto per Loreta Kullashi

FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell’attaccante Loreta Kullashi.
Accordo con la calciatrice classe 1999 per la risoluzione del contratto: ecco il comunicato ufficiale dell'Inter
Il Club desidera ringraziare Loreta e le augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale.
