UFFICIALE – Inter Women, risoluzione del contratto per Loreta Kullashi

Accordo con la calciatrice classe 1999 per la risoluzione del contratto: ecco il comunicato ufficiale dell'Inter
FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell’attaccante Loreta Kullashi.

Il Club desidera ringraziare Loreta e le augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale.

