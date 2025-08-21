Alessandro Orlandi, fondatore di Assist Women, è l’agente della classe 2007 e di altre nerazzurre, tra cui Bartoli, D’Elia e Merlo.

Alessandro De Felice Redattore 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 20:16)

Il movimento femminile italiano continua a crescere e l’Inter Women è al centro di questa evoluzione, con giocatrici che rappresentano già certezze e giovani pronte a prendersi la scena.

Alessandro Orlandi, fondatore di Assist Women, ha spiegato ai microfoni di Tuttosport come il calcio azzurro stia vivendo un passaggio decisivo tra esperienza e nuove generazioni.

C’è ancora un po’ di diffidenza nel percorso inverso?

“Un pochino sì, è normale che le top player pretendano delle garanzie. In Italia è in corso un miglioramento di infrastrutture e visione, ma servono tempo, continuità e un salto di mentalità da parte di tutti per dimostrare che il nostro campionato possa diventare una destinazione e non solo un trampolino di lancio”.

Orlandi cura gli interessi di vari calciatrici dell’Inter Women, come Elisa Bartoli, Rebecca D’Elia, Benedetta Glionna, Beatrice Merlo, Alessia Piazza e Martina Tomaselli.

L’agente rivela le cifre del mercato del calcio femminile:

“Parliamo di trasferimenti che rientrano tutti nella forbice dai 150.000 agli oltre 300.000 euro”.

Dal canto suo, l’Inter guarda anche più avanti, con il talento emergente di Consolini, classe 2007, già inserita stabilmente in prima squadra e destinata a diventare uno dei pilastri del futuro nerazzurro.

“Consolini è tra le giovanissime che hanno già mostrato di essere pronte per affrontare responsabilità importanti”, ha sottolineato Orlandi.